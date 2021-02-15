شمال الأطلسي يطالب طالبان بالحد من أعمال العنف في أفغانستان

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج حركة طالبان، الإثنين، إلى الحد منأعمال العنف في أفغانستان، وقال إن أي انسحاب محتمل لقوات الحلف سيعتمد على الوضع على الأرض.وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي: "هدفنا المشترك واضح: يجب ألا تكون أفغانستان أبدا مرة أخرى ملاذا للإرهابيين يهاجمون منه أوطاننا.. وبما أن أيا من الحلفاء لا يرغب في البقاء في أفغانستان لفترة أطول من اللازم، لن نغادر قبل أن يصبح الوقت مناسبا".