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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمني: استهداف مخيمات النازحين بمأرب جريمة حرب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:59 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
نيفين أشرف
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أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن إدانته لاستهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب اليمنية على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أن استمرار قصف هذه المخيمات بمثابة جريمة حرب ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

وقال الإرياني، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاستهداف المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب، وآخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح والذي يضم أكثر من عشرين الف نازح من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا".

وأضاف: "استمرار مليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية، ويشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة وحياة أكثر من مليون نازح فروا من بطش وإجرام المليشيا من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم".

وتابع قائلًا: "نستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن جريفيث، على تصعيد مليشيا الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافه المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، والذي يهدد بأكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة".

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