رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تكافح لقاحات كورونا المزيفة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:42 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
عبير سليم
طباعة
تتخذ الصين إجراءات صارمة ضد الجرائم المتعلقة بلقاحات كورونا، حيث تعتقل العشرات بتهم إنتاج وتوزيع لقاحات مزيفة والتلاعب بالأسعار والتطعيمات غير القانونية.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، اليوم، إن السلطات اعتقلت 70 مشتبهًا بهم بحلول الأربعاء، في 21 حالة متعلقة باللقاحات.

وأضافت "شينخوا" بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، أن مجموعة من المشتبه بهم حققت ربحًا بنحو 18 مليون يوان (2.8 مليون دولار) عن طريق تعبئة محلول ملحي أو مياه معدنية في 58 ألف جرعة من اللقاحات الزائفة.

وتابعت، أنه في حالات أخرى، تم بيع لقاحات مزيفة بأسعار مرتفعة، ضمن برامج التطعيم الطارئة في المستشفيات، أو تم تهريبها إلى الخارج.

وحثت النيابة الشعبية العليا في الصين الوكالات الإقليمية على التعاون مع الشرطة في عمل سريع وثابت للحد من مثل هذه الأنشطة، حسبما ذكرت الوكالة.

وتمكنت الصين، التي أعطت 40.52 مليون جرعة من اللقاح لمجموعات رئيسية من الناس بحلول يوم الثلاثاء، إلى حد كبير من السيطرة على الوباء من خلال إجراءات صارمة للإغلاق والاختبار والتعقب.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الصور

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي

12 مارس.. «ماريان لي ترون» تحاضر في ورشة الصوت المجسد

تطوير ميدان المحطة بطنطا بالتعاون بين محافظة الغربية والتنسيق الحضاري

لست «انطباعيًا».. أمل دنقل يكشف سبب عدم تحول أشعاره لأغنيات