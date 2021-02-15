الصين تكافح لقاحات كورونا المزيفة

تتخذ الصين إجراءات صارمة ضد الجرائم المتعلقة بلقاحات كورونا، حيث تعتقل العشرات بتهم إنتاج وتوزيع لقاحات مزيفة والتلاعب بالأسعار والتطعيمات غير القانونية.وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، اليوم، إن السلطات اعتقلت 70 مشتبهًا بهم بحلول الأربعاء، في 21 حالة متعلقة باللقاحات.وأضافت "شينخوا" بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، أن مجموعة من المشتبه بهم حققت ربحًا بنحو 18 مليون يوان (2.8 مليون دولار) عن طريق تعبئة محلول ملحي أو مياه معدنية في 58 ألف جرعة من اللقاحات الزائفة.وتابعت، أنه في حالات أخرى، تم بيع لقاحات مزيفة بأسعار مرتفعة، ضمن برامج التطعيم الطارئة في المستشفيات، أو تم تهريبها إلى الخارج.وحثت النيابة الشعبية العليا في الصين الوكالات الإقليمية على التعاون مع الشرطة في عمل سريع وثابت للحد من مثل هذه الأنشطة، حسبما ذكرت الوكالة.وتمكنت الصين، التي أعطت 40.52 مليون جرعة من اللقاح لمجموعات رئيسية من الناس بحلول يوم الثلاثاء، إلى حد كبير من السيطرة على الوباء من خلال إجراءات صارمة للإغلاق والاختبار والتعقب.