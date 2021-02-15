انكماش غير مسبوق للاقتصاد التونسي بنسبة 8.8%

كشفت بيانات رسمية اليوم الاثنين، عن نسبة انكماش غير مسبوقة للاقتصاد التونسي خلال عام 2020 ليبلغ مستوى 8.8 %.وحقق الاقتصاد التونسي هذا التراجع للمرة الأولى تحت وطأة وباء فيروس كورونا والصعوبات المتراكمة منذ سنوات، ما ولد احتجاجات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة.وأظهرت البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم انكماشا قياسيا كان بلغه الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2020 بموازاة بداية تفشي الوباء في حدود21.3 % لتنخفض بعدها في الربع الثالث الى 5.7%.وتسبب الوباء وتدابير الحجر الصحي في فقدان الآلاف من فرص العمل وانهيار قطاع السياحة وتضرر أنشطة المقاهي والمطاعم والخدمات وسوق السفر.