رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأولميبية الدولية: نجاح مونديال اليد فتح الباب أمام إقامة البطولات بأمان

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:55 م
اللجنة الأوليمبة
اللجنة الأوليمبة الدولية
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس اللجنة الأوليمبة الدولية، توماس باخ، أن التعاون السلس بين الاتحاد الدولي لكرة اليد والحكومة المصرية واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال الـ27 - مصر 2021، وضع أساس النجاح الباهر لهذه البطولة التي لا تنسى، ويعد مثالًا رائعًا على الشراكة الفعالة بين الرياضة والسلطات الحكومية والاستفادة من خبرة كل منهما مع احترام أدوار ومسئوليات كل منهما.

واعتبر رئيس الأوليمبية الدولية، مونديال العالم لكرة اليد بمصر مثالا على أنه من الممكن أن تُقَام البطولات الرياضية بأمان حتى فى ظل القيود الصحية المستمرة أثناء تفشي وباء "كورونا"، وذلك بفضل التنظيم المتميز والبروتوكولات الصحية الصارمة لجميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك في خطاب رسمي بعثه رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، اليوم الاثنين، إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى؛ للتهنئة على النجاح الذي حققته بطولة العالم لكرة اليد بمصر، والثناء على أداء اللاعبين المتميز على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.

وتابع رئيس الأوليمبية الدولية - في خطابه -: "لقد أعطى التنظيم الآمن للبطولة الثقة الكبيرة لنا جميعًا في المجتمع الأوليمبي عند الإعداد للأحداث المستقبلية وبالأخص دورة الألعاب الأوليمبية المؤجلة طوكيو 2020، وتظل صحة وسلامة الرياضيين وكافة المشاركين على رأس أولوياتنا في هذا الألعاب الأوليمبية"، مشيرًا أنه سيتم تضمين الدروس المستفادة من هذه البطولة في الإجراءات المماثلة الشاملة التى سيتم وضعها في طوكيو.

وتعليقًا على خطاب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن مصر استطاعت كسب ثقة المجتمع الأوليمبي الدولي والاتحادات الرياضية الدولية بعد النجاح الباهر لمونديال العالم لكرة اليد في ظل تحدي فيروس كورونا، وبفضل التكامل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، وباتت مصر منصة لاستضافة مختلف البطولات الرياضية تنفيذًا لأحد المحاور المهمة من استراتجية وزارة الشباب والرياضة على المستوى الرياضي.

وأشار صبحي إلى أنه تجري متابعة البطولات الدولية المقبلة المقرر إقامتها في مصر، منها بطولتي العالم للرماية والجمباز، للحفاظ على المستوى التنظيمي المتميز الذي أصبح علامة مسجلة للدولة المصرية أمام العالم عند استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية.

موضوعات متعلقة

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

لغياب تدابير الوقاية.. صلاة الجنازة على جثمان البدرى فرغلى تتسبب فى أزمة

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

الصور

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

لست «انطباعيًا».. أمل دنقل يكشف سبب عدم تحول أشعاره لأغنيات

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي

12 مارس.. «ماريان لي ترون» تحاضر في ورشة الصوت المجسد