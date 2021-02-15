«كشف أعداد السجناء».. إقالة رئيس معهد الإحصاء التركي

أعلنت السلطات التركية، الاثنين، إقالة رئيس معهد الإحصاء التركي، أحمد جاهد شيرين، زوج وصيفة السيدة الأولي، أمينة أردوغان، وتعيين أحمد كورشاد دوسدوغرو، عوضًا عنه، بقرار من رئاسة الجمهورية.وأكد المعهد في بيان رسمي أن الإقالة جاءت بسبب تقاريره الصادرة مؤخرًا بشأن ارتفاع عدد السجناء بقيمة 9 أضعاف خلال الأحدى عشر عامًا الماضية من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقا لموقع جمهورييت التركي.وأوضح الموقع أن دوسدوغرو كان يشغل منصب نائب الرئيس لمدة عام، بينما تم تعيين شيرين في مايو الماضي لعام 2020، وهو الأمر الذي أثار ضجة في الأوساط السياسية حينها بسبب علاقة شيرين بأسرة أردوغان، إذ شهد الرئيس وقرينته أمينة على عقد قرانه في عام 2019.وكان معهد الإحصاء التركي، قد أعلن قبل ثلاثة أيام عن ارتفاع عدد السجناء 9 أضعاف خلال 11 عامًا بتهمة التهريب من 935 إلى 8 ألأف و111 شخص، بينما زادت جرائم التزوير بمقدار 5 أضعاف، وجرائم النهب بمقدار 11 ضعفًا، وكذلك جرائم المرور بـ15 ضعفًا.