رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن وفرنسا تبحثان آخر المستجدات على الساحة اليمنية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:18 م
الدكتور أحمد عوض
الدكتور أحمد عوض بن مبارك
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، آخر التطورات والمستجدات في اليمن على ضوء التصعيد العسكري الحوثي بمحافظة مأرب واستمرار الانتهاكات الحوثية في الحديدة.

وأشار الوزير اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - لعدم اكتراث مليشيا الحوثي بالخسائر الكبيرة في صفوفها والدفع بأعداد كبيرة من المغرر بهم إلى المحرقة في مأرب، والاستمرار بتجنيد الأطفال وقصف المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، لافتا إلى أن مأرب تحتضن ملايين النازحين من مناطق سيطرة المليشيا.

ولفت إلى الوضع في الحديدة واستهداف مليشيا الحوثي للمناطق السكنية وتدمير مسجد القاسمي في حي المنظر، موضخا أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الكثيرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي منذ التوقيع على اتفاق ستكهولم، والتي ساءت خلالها الأوضاع الإنسانية في المحافظة وانتشرت فيها المجاعة واستمرار استهداف المليشيا للمدنيين والمنشآت الصناعية والأعيان المدنية.

وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تعاني كذلك من عزلها في مناطق سيطرة الحوثيين وعدم القدرة على القيام بمهامها في الوقت الذي لم تتمكن لجنة تنسيق إعادة الانتشار من عقد اجتماعاتها، مؤكدا أن ذلك التصعيد يتزامن مع زيادة وتيرة الهجمات الحوثية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، بما يعد رسالة سلبية من مليشيا الحوثي للدعوات التي أطلقها المجتمع الدولي لتحقيق تسوية سياسية في اليمن.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي رفض بلاده للتصعيد الحوثي ودعمها لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشيرًا إلى استمرار بذل الجهود للمساعدة في تحقيق تسوية سياسية في اليمن وحرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن.

موضوعات متعلقة

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

لغياب تدابير الوقاية.. صلاة الجنازة على جثمان البدرى فرغلى تتسبب فى أزمة

الصور

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي

12 مارس.. «ماريان لي ترون» تحاضر في ورشة الصوت المجسد

تطوير ميدان المحطة بطنطا بالتعاون بين محافظة الغربية والتنسيق الحضاري

لست «انطباعيًا».. أمل دنقل يكشف سبب عدم تحول أشعاره لأغنيات