اليمن وفرنسا تبحثان آخر المستجدات على الساحة اليمنية

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، آخر التطورات والمستجدات في اليمن على ضوء التصعيد العسكري الحوثي بمحافظة مأرب واستمرار الانتهاكات الحوثية في الحديدة.وأشار الوزير اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - لعدم اكتراث مليشيا الحوثي بالخسائر الكبيرة في صفوفها والدفع بأعداد كبيرة من المغرر بهم إلى المحرقة في مأرب، والاستمرار بتجنيد الأطفال وقصف المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، لافتا إلى أن مأرب تحتضن ملايين النازحين من مناطق سيطرة المليشيا.ولفت إلى الوضع في الحديدة واستهداف مليشيا الحوثي للمناطق السكنية وتدمير مسجد القاسمي في حي المنظر، موضخا أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الكثيرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي منذ التوقيع على اتفاق ستكهولم، والتي ساءت خلالها الأوضاع الإنسانية في المحافظة وانتشرت فيها المجاعة واستمرار استهداف المليشيا للمدنيين والمنشآت الصناعية والأعيان المدنية.وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تعاني كذلك من عزلها في مناطق سيطرة الحوثيين وعدم القدرة على القيام بمهامها في الوقت الذي لم تتمكن لجنة تنسيق إعادة الانتشار من عقد اجتماعاتها، مؤكدا أن ذلك التصعيد يتزامن مع زيادة وتيرة الهجمات الحوثية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، بما يعد رسالة سلبية من مليشيا الحوثي للدعوات التي أطلقها المجتمع الدولي لتحقيق تسوية سياسية في اليمن.ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي رفض بلاده للتصعيد الحوثي ودعمها لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشيرًا إلى استمرار بذل الجهود للمساعدة في تحقيق تسوية سياسية في اليمن وحرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن.