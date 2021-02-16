أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 16-2-2021

سعر الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم 1 - شهد سعر الأسمنت المسلح اليوم، نحو ما يقرب إلى 810 جنيهات في الطن.



2 - بلغ سعر الأسمنت السويدي اليوم، نحو ما يقرب إلى 820 جنيهات في الطن.



3 - سجل سعر الأسمنت الممتاز اليوم، نحو ما يقرب إلى 820 جنيهات في الطن.



4 - وبلغ سعر الأسمنت العسكري اليوم، نحو ما يقرب إلى 800 جنيه في الطن.



5 - وشهد سعر الأسمنت حلوان اليوم، نحو ما يقرب إلى 820 جنيه في الطن.



6 - وسجل سعر الأسمنت النصر اليوم، نحو ما يقرب إلى 810 جنيهات في الطن.



7 - وبلغ سعر الأسمنت النهضة اليوم، نحو ما يقرب إلى 810 جنيهات في الطن.