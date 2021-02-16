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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 16-2-2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:05 ص
مواد البناء
مواد البناء
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت من خلال موقع "جوجل" عن أسعار مواد البناء، وهو سعر الحديد وسعر الأسمنت، وذلك من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، حيث شهدت أسعار مواد البناء أمس يوم الإثنين الموافق 15-2-2021، انخفضًا في الأسواق ما يعادل نحو 50 جنيها، لذلك هبطت أسعار مواد البناء وبالأخص سعر الأسمنت في الفترة الأخيرة.

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 16-2-2021

ويعرض " الدستور" للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في الأسواق.

سعر الحديد اليوم

1 - بلغ سعر حديد المصريين اليوم، نحو ما يقرب إلى 13500 جنيه للطن.

2 - سجل سعر حديد عز اليوم، نحو ما يقرب إلى 13700 جنيه للطن.

3 - وشهد سعر حديد العتال اليوم، نحو ما يقرب إلى 13450 جنيه للطن.

4 - وبلغ سعر حديد عطية اليوم، نحو ما يقرب إلى 13400 جنيه للطن.

5 - وسجل سعر حديد بشاي اليوم، نحو ما يقرب إلى 13500 جنيه للطن.

6 - شهد سعر حديد المراكبي اليوم، نحو ما يقرب إلى 13300 جنيه للطن.

7 - وسجل سعر حديد الداخلية اليوم، نحو ما يقرب إلى 13700 جنيه للطن.

8 - وبلغ سعر حديد الكومي اليوم، نحو ما يقرب إلى 13300 جنيه للطن.

9 - وشهد سعر حديد العشري اليوم، نحو ما يقرب إلى 13300 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

1 - شهد سعر الأسمنت المسلح اليوم، نحو ما يقرب إلى 810 جنيهات في الطن.

2 - بلغ سعر الأسمنت السويدي اليوم، نحو ما يقرب إلى 820 جنيهات في الطن.

3 - سجل سعر الأسمنت الممتاز اليوم، نحو ما يقرب إلى 820 جنيهات في الطن.

4 - وبلغ سعر الأسمنت العسكري اليوم، نحو ما يقرب إلى 800 جنيه في الطن.

5 - وشهد سعر الأسمنت حلوان اليوم، نحو ما يقرب إلى 820 جنيه في الطن.

6 - وسجل سعر الأسمنت النصر اليوم، نحو ما يقرب إلى 810 جنيهات في الطن.

7 - وبلغ سعر الأسمنت النهضة اليوم، نحو ما يقرب إلى 810 جنيهات في الطن.

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