رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. «إفريقية» تتولى منصب مدير عام المنظمة العالمية للتجارة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:59 م
نغوزي أوكونجو إيويلا
نغوزي أوكونجو إيويلا
عبير سليم
طباعة
عينت منظمة التجارة العالمية، الوزيرة النيجيرية السابقة، نغوزي أوكونجو إيويلا، اليوم الإثنين، في منصب مدير عام المنظمة، عقب اجتماع مغلق؛ لتصبح أول امرأة إفريقية في هذا المنصب.

وبحسب ما نقلت وكالات الأنباء، قال مصدران حضرا الاجتماع: "إن كل أعضاء المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرارات بالمنظمة، وافقوا على تعيينها أثناء اجتماع افتراضي اقتصر جدول أعماله على بند واحد".

ومنذ تأسيسها في 1995، تولى رئاسة منظمة التجارة العالمية 6 شخصيات، من بينها 3 أوروبيين ونيوزيلندي وتايلاندي وبرازيلي، مما أدى إلى تزايد ارتفاع الأصوات المحتجة مؤخرا على إقصاء الأفارقة من هذه الوظيفة.

وتولت نغوزي أوكونجو إيويلا، البالغة من العمر 66 عاما، والتي تعتبر رمزا هاما من رموز نيجيريا لا سيما في أوساط الحركة النسوية، وزارة الاقتصاد مرتين في بلادها، بالإضافة إلى وزارة الخارجية لفترة قصيرة، وعملت في البنك العالمي ابتداء من العام 1982 لمدة 25 عاما.

وفشلت نغوزي الحائزة على شهادات عالية في الاقتصاد في جامعتي هارفارد وماساتشوسيتس الأمريكيتين، في 2012م، الوصول إلى رئاسة هذه المؤسسة المصرفية الأممية أمام منافسها الكوري الجنوبي جيم يونغ كيم.

وعندما بدأت تتردد الأخبار عن إمكانية توليها رئاسة المنظمة العالمية للتجارة، راجت انتقادات مفادها أن الخبيرة النيجيرية تفتقد إلى الخبرة في مجال التجارة الخارجية، فردت بالقول "لقد عملت طيلة كل حياتي في مجال السياسات التجارية".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

الصور

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

لست «انطباعيًا».. أمل دنقل يكشف سبب عدم تحول أشعاره لأغنيات

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي

12 مارس.. «ماريان لي ترون» تحاضر في ورشة الصوت المجسد