«عرائس القاهرة» يقدم «رحلة الزمن الجميل».. الخميس

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة، يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ابتداء من الخميس المقبل الموافق ١٨ فبراير الجاري، حيث يعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.وأضاف "نور" أن "رحلة الزمن الجميل" قدم حتى الآن ما يفوق الـ١٠٠ ليلة عرض، كانت جميعها كامل العدد، في إطار المسموح به في المسرح في إطار الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى في ظل جائحة كورونا، والتي كان المسرح حريصًا طوال هذه الفترة على الحفاظ على سلامة الحضور من الأطفال وذويهم مع استمرار تقديم العروض المسرحية."رحلة الزمن الجميل"، من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبداللطيف، نحت محمود الطوبجى، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.