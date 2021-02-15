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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
السيسى يهنئ رئيس صربيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدولة
الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:02 م
السيسي
أ ش أ
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصربي إلكسندر فوتشيتش بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدولة.
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