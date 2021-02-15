وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات ورشة تطوير أداء معلمات رياض الأطفال

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الإثنين، فعاليات ورشة العمل الخاصة بتطوير أداء معلمات رياض الأطفال وتبادل الخبرات مع أسرة التوجيه، تحت إشراف التعليم العام.وأوضح وكيل تعليم مطروح أن ورشة العمل تأتي امتدادا لسلسلة من التدريبات والبرامج للمعلمات لرفع كفاءتهن للمساهمة الفعالة في تطوير العملية التعليمية وإيمانًا بضرورة إعداد البراعم وتسليحهم بمهارات القرن الحادي والعشرين.