السجن المؤبد لنجار تاجر في الحشيش في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، بمعاقبة نجار بالسجن المؤبد غيابيا، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق حافظ، ووائل الشربيني، وسكرتارية فايز القطعاني، ومصطفى أبو يسر.ترجع أحداث القضية رقم 24435 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل، بضبط نجار وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.و توصلت تحريات ضباط قسم شرطة الرمل ثان قيام المتهم "ز. ع. ع"، 20 سنة، نجار، يزاول نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، وتم اعداد مأمورية للقبض عليه وعقب تفتيشه عثر معه علي ( 2 طربة حشيش، علبة سجائر بداخلها عدد 16 قطعة لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.