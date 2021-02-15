النيابة تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي زوجين بالإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية بانتداب خبراء الطب الشرعي، لتشريح جثمان زوجين، عثر على جثتيهما داخل منزلهما في ظروف غامضة.وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوي، رئيس مباحث فايد، يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.و انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الإسماعيلية ومركز فايد، من جهودهم لكشف لغز وغموض الواقعة.