محافظ الفيوم يستعرض جهود التخلص من ملوثات بحيرة قارون
الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:43 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، للتخلص من الملوثات وتخفيض نسبة الأملاح بالبحيرة كونها مصدر غذائي للثروة السمكية ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، فضلًا عن التخلص من طفيل الأيزوبودا الذي يقضى على الثروة السمكية بالبحيرة.
وأوضح المحافظ أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع الذى ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون على مساحة 4000 فدان شمال البحيرة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية الحالية لشركة "أميسال" لاستخراج الأملاح، لتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة، كما يقوم أحد المكاتب الاستشارية بدراسة هندسية لمشروع الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم ليسهم في تحسين خواص مياه بحيرة قارون وتقليل الآثار البيئية السلبية، كما تشمل المشروعات الجديدة للصرف الصحي ضمن منحة البنك الأوروبي إنشاء 8 محطات جديدة، وإحلال 10 محطات، فضلًا عن أعمال التوسعات بعدد 9 محطات أخرى، أما بالنسبة لمشروعات الري فيجري توسعة وتكريك بحر يوسف، وتطهير مصب بحر وهبى وتوصيله ببحيرة قارون، لتحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة، لافتًا إلى أن زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون أدت إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الملوحة بها.
وأضاف: قامت مستشار المحافظة للثروة السمكية، ومجموعة عمل من جامعة القاهرة، والمركز القومي للبحوث، وفريق عمل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بإجراء تحليل لخواص مياه بحيرة قارون، وتم التأكيد على أن مياه البحيرة آمنة وخالية من معوقات الاستثمار فى الثروة السمكية، ويجرى حاليًا دراسة تزويد البحيرة بذريعة الجمبري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات ومواعيد الصيد للحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة.
وأوضح المحافظ أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع الذى ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون على مساحة 4000 فدان شمال البحيرة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية الحالية لشركة "أميسال" لاستخراج الأملاح، لتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة، كما يقوم أحد المكاتب الاستشارية بدراسة هندسية لمشروع الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم ليسهم في تحسين خواص مياه بحيرة قارون وتقليل الآثار البيئية السلبية، كما تشمل المشروعات الجديدة للصرف الصحي ضمن منحة البنك الأوروبي إنشاء 8 محطات جديدة، وإحلال 10 محطات، فضلًا عن أعمال التوسعات بعدد 9 محطات أخرى، أما بالنسبة لمشروعات الري فيجري توسعة وتكريك بحر يوسف، وتطهير مصب بحر وهبى وتوصيله ببحيرة قارون، لتحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة، لافتًا إلى أن زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون أدت إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الملوحة بها.
وأضاف: قامت مستشار المحافظة للثروة السمكية، ومجموعة عمل من جامعة القاهرة، والمركز القومي للبحوث، وفريق عمل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بإجراء تحليل لخواص مياه بحيرة قارون، وتم التأكيد على أن مياه البحيرة آمنة وخالية من معوقات الاستثمار فى الثروة السمكية، ويجرى حاليًا دراسة تزويد البحيرة بذريعة الجمبري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات ومواعيد الصيد للحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة.