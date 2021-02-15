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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يستعرض جهود التخلص من ملوثات بحيرة قارون

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:43 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، للتخلص من الملوثات وتخفيض نسبة الأملاح بالبحيرة كونها مصدر غذائي للثروة السمكية ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، فضلًا عن التخلص من طفيل الأيزوبودا الذي يقضى على الثروة السمكية بالبحيرة.

وأوضح المحافظ أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع الذى ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون على مساحة 4000 فدان شمال البحيرة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية الحالية لشركة "أميسال" لاستخراج الأملاح، لتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة، كما يقوم أحد المكاتب الاستشارية بدراسة هندسية لمشروع الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم ليسهم في تحسين خواص مياه بحيرة قارون وتقليل الآثار البيئية السلبية، كما تشمل المشروعات الجديدة للصرف الصحي ضمن منحة البنك الأوروبي إنشاء 8 محطات جديدة، وإحلال 10 محطات، فضلًا عن أعمال التوسعات بعدد 9 محطات أخرى، أما بالنسبة لمشروعات الري فيجري توسعة وتكريك بحر يوسف، وتطهير مصب بحر وهبى وتوصيله ببحيرة قارون، لتحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة، لافتًا إلى أن زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون أدت إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الملوحة بها.

وأضاف: قامت مستشار المحافظة للثروة السمكية، ومجموعة عمل من جامعة القاهرة، والمركز القومي للبحوث، وفريق عمل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بإجراء تحليل لخواص مياه بحيرة قارون، وتم التأكيد على أن مياه البحيرة آمنة وخالية من معوقات الاستثمار فى الثروة السمكية، ويجرى حاليًا دراسة تزويد البحيرة بذريعة الجمبري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات ومواعيد الصيد للحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة.

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