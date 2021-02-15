الأسهم السعودية تصعد بفضل ارتفاع أسعار النفط

واصلت الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، مكاسبها للجلسة الثامنة على التوالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام بينما تأثر المؤشر القطري سلبًا بنتائج للشركات.وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في حوالي 13 شهرًا في ظل نمو آمال تعافي الطلب بسبب عمليات توزيع اللقاحات واستمرار المنتجين في مراقبة المعروض.وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 بالمائة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.8 بالمائة والبنك الأهلي التجاري 1.5 بالمائة.وتراجع المؤشر القطري 0.5 بالمائة، متأثرا بانخفاض 8.1 بالمائة لأسهم عملاق الاتصالات أريد بعد إعلانه عن خسارة 342 مليون ريال (93.96 مليون دولار) في الربع الرابع، مقابل ربح 460 مليون ريال قبل عام.كما انخفض سهم قطر للتأمين 3.5 بالمائة بعد تراجع أرباح 2020، وارتفع مؤشر دبي 0.7 في المائة بقيادة مكاسب 1.9 بالمائة لسهم إعمار العقارية على الرغم من انخفاض أرباح الشركة 58 بالمائة للعام بكامله.وبدأ مؤسس شركة إعمار محمد العبار أكثر تفاؤلا بشأن عام 2021، إذ قال إن هناك فرصًا تقليدية وتكنولوجية لم تكن موجودة قبل خمس أو عشر سنوات، وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمائة، متأثرًا بهبوط 1.6 بالمتئة لسهم الدار العقارية وانخفاض 0.7 بالمائة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات وذو الثقل على المؤشر.وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2 بالمائة. وكان تاجر تجزئة الإلكترونيات إم.إم. جروب للصناعة والتجارة العالمية الأفضل أداء إذ امتدت مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.وقفز سهم إم.إم. جروب بما يزيد على 13 بالمائة بعد إعلان الشركة أمس الأحد أن مشروعها المشترك للخدمات المالية غير المصرفية "ابتكار" سيدرج في البورصة المصرية.