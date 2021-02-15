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منوعات

تفاصيل موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:39 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
أحمد عوض
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يبحث كثيرين عن موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021 حيث أوضحت مصادر حكومية، بإعلان اللجنة الوزارية المكلفة بدعم ومساندة القوي العاملة غير المنتظمة بالموعد الأخير لصرف الدفعة السادسة "منحة 500 جنية" خلال الأيام القادمة.

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

وتحسم اللجنة الوزارية لدعم ومساندة العمالة التوقيت النهائى، يوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021

يأتي ذلك بعد الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة، بتدبير القيمة المالية المطلوبة والتي يصل نحو 1,1 مليار جنيه، وإعادة تقييم بيانات المستفيدين.

وأوضحت المصادر، أن الدفعة السادسة من منحة الـ500جنية، يتم صرفها لـ 2,2 مليون مستفيد من خلال بطاقة الائتمان الإلكترونية، ويتم التوجه إلي أقرب ماكينة صرف بعد استلام الرسالة من خلال وزارة الاتصالات لمستحق المنحة، عبر الرقم المحمول الخاص بكل مستحق، قبل موعد صرف المنحة بـ24 ساعة بعد توزيع المستحقين للمجموعات لمنع التزاحم أمام منافذ الصرف.

في نهاية سبتمبر الماضي، وجه السيسي الحكومة باستمرار صرف منحة الـ500 جنية للعاملة غير المنتظمة ثلاثة أشهر أخري (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر)، فالدولة في استعداد دائم لدعم كافة الفئات لكل الطبقات لسد احتياجات المواطنين سريعاً، نظراً لما تمر به البلاد من أزمة صحية منذ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، حبث يتم تحويل معظم تعاملات الدولة الي التعاملات الإلكترونية والرقمية، لمنع الزحام علي المنافذ العامة والخاصة لكافة مؤسسات الدولة، حيث يبحث كثيرون عن موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021.

كيفية تقديم شكاوى منحة العمالة الغير منتظمة 2021

1 - تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة: (https:www.manpower.gov.eg).

2 -يتم اختيار منحة العمالة غير المنتظمة.

3 - اختيار تسجيل شكوى إلكترونية.

4 -  كتابة الرقم القومي للمتقدم الراغب في الحصول على المنحة الرئاسية.

5 - تظهر بيانات المتقدم للمنحة كاملة يجب مراجعتها للتأكد منها.

6 - الضغط OK.

7 - كتابة الشكوى كاملة في الخانة المخصصة لها وبيانات التواصل بعد فحص الشكوى للرد عليها كتابة ( الرقم المحمول_ البريد الإلكتروني).

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