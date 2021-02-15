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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأحزاب الكتالونية المؤيدة للانفصال عن إسبانيا تسعى لتشكيل حكومة جديدة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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تسعى الأحزاب الكتالونية المؤيدة للانفصال عن إسبانيا، إلى تشكيل حكومة جديدة في برلمان الإقليم، وذلك بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات التي شهدت توزيع الدعم بين أحزاب متعددة، إلا أن أغلب الأصوات ذهبت لصالح مجموعات مؤيدة للانفصال.

وقد كان من الصعب رؤية تفويض واضح من خلال النتائج، حيث لم تزد نسبة المشاركة في التصويت عن 53 بالمائة فقط.

كما حصل حزب الاشتراكيون الذي لا يؤيد الانفصال، على أكبر عدد من الأصوات، مما سيمنحهم 33 مقعدا من أصل 68 مقعدا لازما للسيطرة على البرلمان الذي يضم 135 نائبا.

وفي الوقت نفسه، حصل حزب "اليسار الجمهوري لكتالونيا" الانفصالي على 33 مقعدا في البرلمان، على الرغم من حصوله على عدد أقل من الأصوات، وهي من خصائص طريقة ترجيح الأصوات على المستوى الإقليمي، وبالاضافة إلى ذلك، يحاول الحزب تشكيل تحالف من الأحزاب ذات الميول الانفصالية، لتأمين 74 مقعدا.

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