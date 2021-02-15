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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الجمعة.. مريدو العشيرة يبايعون زكي الدين شيخًا للطريقة الشاذلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:36 م
مريدي العشيرة المحمدية
مريدي العشيرة المحمدية
كتب : عمرو رشدى
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كشفت اللجنة الإعلامية بالعشيرة المحمدية عن أنه سيتم، الجمعة، إعلان تنازل العميد أشرف وهبي حفيد مؤسس الطريقة المحمدية عن البيعة التي حصل عليها من مريدي الطريقة المحمدية الشاذلية للشيخ زكي الدين وسط حضور شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي والدكتور محمود أبوالفيض المستشار القانوني لمشيخة الطرق الصوفية ولفيف من كبار مشايخ الطرق الصوفية.

يأتي ذلك لإعلان انتهاء حالة الاحتقان والصراع في العشيرة المحمدية، وبدء صفحة جديدة لإعلاء مجد العشيرة وعودتها كما كانت منارة التصوف الحقيقي.

يقول الشيخ زكي الدين جمال إبراهيم، شيخ العشيرة الجديد، إنه سيكون هناك جهود مكثفة للمحافظة على تراث الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم الذي ساهم بعلمه وبصيرته في تجديد التصوف وإبعاد الشوائب عنه، وأن علماء العشيرة ملتزمون بنشر كلام الإمام الرائد ومناقشة كتبه وأبحاثه في مجال التصوف والدعوة، لأن فكر الإمام كان سابقًا لعصره وفريدًا من نوعه، وأن بقاء العشيرة حتى الآن رغم كل الأزمات والشدائد التي مرت بها هو الأساس العلمي القوي المتين الذي وضعه الإمام في تأسيس العشيرة.

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