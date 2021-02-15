أكد احترامه لأحكام القضاء.. رئيس الأسقفية: يوجد عدة دعاوى لم يفصل فيها

جدد الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، تأكيده على احترام أحكام القضاء المصري، وذلك بعد رفض الطعن على حكم الانفصال عن الطائفة الإنجيلية، اليوم الإثنين.وقال حنا في بيان له، اليوم: "رفضت المحكمة الطعن اليوم ولكننا مستمرون في هذا السجال القضائي الطويل لإثبات استقلاليتنا عن الطائفة الإنجيلية، لافتًا إلى وجود أكثر من دعوى قضائية لم يتم الفصل فيها حتى اليوم".وأوضح "حنا" أن الكنيسة الأسقفية عملت كطائفة مستقلة منذ تأسست في مصر قبل الطائفة الإنجيلية، كما كان الحال طوال مائتي عام منذ بداية خدمة الكنيسة الأسقفية.جدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم بينما الطائفة الإنجيلية لا تتمتع بامتداد عالمي.وفى مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 في مصر بمجهود خدام كثيرين منهم القس كلاين، والقس تمبل جاردن، والقس دوجلاس ترونت، والدكتور فرانك هاربر.ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح محمد علي باشا والي مصر قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس مرقس الأسقفية.