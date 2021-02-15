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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأممي إلى ليبيا يطلب المزيد من دعم تونس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:33 م
يان كوبيتش
يان كوبيتش
وكالات
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طالب مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش، بالمزيد من الدعم من قبل تونس، في زيارة له اليوم الاثنين، ضمن مساعيه لتعزيز العملية السياسية في ليبيا.

وقال الدبلوماسي السلوفاكي السابق، كوبيتش، عقب لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي، إنه يتطلع إلى دعم أكبر من تونس والمسئولين بوزارة الخارجية أثناء أدائه مهامه في ليبيا، كما قدم الشكر لتونس مقابل جهودها في إرساء التسوية بين الفرقاء الليبيين.

وقال كوبيتش، في تصريح إعلامي بالقصر الرئاسي: "مدني الرئيس بالعديد من الرسائل وبدعمه وتوجهاته بخصوص مهمتي في ليبيا، وعبرت عن الامتنان والاعتراف لما تقدمه تونس إلى الأمم المتحدة وليبيا، حيث نبحث عن الاستقرار والأمن والسلام".

وتابع المبعوث الأممي: "نسعى للحصول على المزيد من الدعم من تونس، ونتطلع للحصول على دعم وزارة الشئون الخارجية وموظفي الأمم المتحدة في تونس، حتى نقدم ما في وسعنا من دعم لجميع الليبيين".

وكانت تونس محطة بارزة في طريق التسوية بين الفرقاء الليبيين، عندما احتضنت الحوار الليبي في نوفمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، والذي توصل إلى الاتفاق حول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: "ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها، على إثر الاتفاقات السياسية الأخيرة والشروع في مسار الانتقال من شرعية دولية مؤقتة إلى شرعية داخلية دائمة".

وتابع سعيد أن "تونس منفتحة لوضع كل إمكانياتها للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة، انطلاقا من الروابط الأخوية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي"، مضيفا أنه "في نجاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا نجاح لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة".

وتوصل الفرقاء في ليبيا إلى انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، وهي تتكون من مجلس رئاسي، مكون من رئيس ونائبين (من أقاليم ليبيا الثلاثة)، بالإضافة لرئيس حكومة مستقل عن المجلس.

وتم انتخاب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، ونائبين له، هما عبدالله اللافي وموسى الكوني، وعبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة.

وستتولى السلطات الانتقالية في ليبيا مهمة التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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