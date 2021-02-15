رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن المناطق العمرانية الجديدة بلوحة الإعلانات المركزية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:27 م
المناطق العمرانية
المناطق العمرانية الجديدة
عمرو الشامي
طباعة
قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليق خرائط المناطق السكنية والعمرانية الجديدة والتي سيبدأ العمل بها خلال الأيام المقبلة خلف وبجوار جامعة كفر الشيخ، وبمنطقة غرب مدينة كفر الشيخ بجوار الإسكان الاجتماعي، بلوحة الإعلانات المركزية أمام ديوان المحافظة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الخريطة التي تم نشرها توضح التجمعات سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موجهًا الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة، وستقام خلال عام بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم الانتهاء من آخر الإجراءات التحضيرية للبدء خلال هذا الأسبوع في الأعمال التنفيذية، لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة، بوضع الأساسات لعمارات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري ب3 مناطق الأولى على مساحة 185 فدانا بجوار ميدان الملك عبدالله، وتضم المنطقة الأولى وتشمل إقامة 10128 وحدة سكنية ب 211 عمارة، بهم 432 مصعدا، وتضم ملعبين ومخبز و7 محال تجارية، وسوق يضم 16 محلا، وحضانة، ومسجدين، ومخبزين ووحدة صحية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، والمنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، لإقامة 3168 وحدة سكنية إسكان متوسط ب 33 وحدة سكنية، وتضم 66 مصعدا، بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجد، ووحدة صحية، وسوق يضم 8 محال.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أما المنطقة الثالثة على مساحة 108 أفدنة غرب مدينة كفر الشيخ "جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، تضم 10474 وحدة سكنية إسكان اجتماعي ب 109 عمارة، تضم 218 مصعدا، بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجدين، ووحدة صحية، وسوقين بهما 16 محلا، وملعبين، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 عامًا.

موضوعات متعلقة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الصور

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

لست «انطباعيًا».. أمل دنقل يكشف سبب عدم تحول أشعاره لأغنيات

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي

12 مارس.. «ماريان لي ترون» تحاضر في ورشة الصوت المجسد