محافظ كفر الشيخ يعلن المناطق العمرانية الجديدة بلوحة الإعلانات المركزية

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليق خرائط المناطق السكنية والعمرانية الجديدة والتي سيبدأ العمل بها خلال الأيام المقبلة خلف وبجوار جامعة كفر الشيخ، وبمنطقة غرب مدينة كفر الشيخ بجوار الإسكان الاجتماعي، بلوحة الإعلانات المركزية أمام ديوان المحافظة.قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الخريطة التي تم نشرها توضح التجمعات سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موجهًا الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة، وستقام خلال عام بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم الانتهاء من آخر الإجراءات التحضيرية للبدء خلال هذا الأسبوع في الأعمال التنفيذية، لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة، بوضع الأساسات لعمارات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري ب3 مناطق الأولى على مساحة 185 فدانا بجوار ميدان الملك عبدالله، وتضم المنطقة الأولى وتشمل إقامة 10128 وحدة سكنية ب 211 عمارة، بهم 432 مصعدا، وتضم ملعبين ومخبز و7 محال تجارية، وسوق يضم 16 محلا، وحضانة، ومسجدين، ومخبزين ووحدة صحية.وأضاف محافظ كفر الشيخ، والمنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، لإقامة 3168 وحدة سكنية إسكان متوسط ب 33 وحدة سكنية، وتضم 66 مصعدا، بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجد، ووحدة صحية، وسوق يضم 8 محال.وأكد محافظ كفر الشيخ، أما المنطقة الثالثة على مساحة 108 أفدنة غرب مدينة كفر الشيخ "جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، تضم 10474 وحدة سكنية إسكان اجتماعي ب 109 عمارة، تضم 218 مصعدا، بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجدين، ووحدة صحية، وسوقين بهما 16 محلا، وملعبين، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 عامًا.