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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق مسلسل «قيد مجهول» لباسل خياط.. 18 مارس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:50 م
باسل خياط
باسل خياط
منار إبراهيم
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أعلنت شبكة «OSN» عن موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل "قيد مجهول"، بطولة الفنان باسل الخياط ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعرض المسلسل كأول مسلسل سوري يُعرض على منصة إلكترونية، وظهر في الإعلان المليء بأجواء من الإثارة الفنان بمظهر جديد وبشخصية كثيرة العلاقات النسائية، وتدور حولها الكثير من المشكلات التي يحقق فيها الأمن الجنائي، ومن المقرر عرضه 18 مارس على OSN Streaming، و20 مارس على "OSN ياهلا الأولى".

المسلسل يدور في أجواء درامية من الإثارة والتشويق، ومكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته عبدالمنعم عمايري، وإيهاب شعبان، ونظلي الرواس، وهيا مرعشلي، وجيانا عيد، ورامي أحمر، وترف التقي، ونخبة من نجوم الدراما السورية، ومن إخراج السدير مسعود، وتأليف محمد أبولبن ولواء يازجي، ومدير التصوير هيثم حسني، ومن إنتاج محمد مشيش iProductions.

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