إغلاق 8 منشآت وتغريم 44 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، اليوم، برفقة رجب عبد الرازق، رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة بشارع السيد محمد كريم وشارع الشيخ سليمان، بنطاق حي الجمرك، للتأكد من التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ كل الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم.وأكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات وإتاحة المعقمات والمطهرات لمرتادي المقاهي وتوفير صناديق القمامة، وإلزام أصحاب المقاهي بعدم افتراش حرم الطريق العام والالتزام بنظافة الشارع.ومن جانبه؛ أوضح رئيس الحي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق وتشميع ٨ منشآت، وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين لقرار ارتداء الكمامة من ٤٤ شخصا، كما تم تحرير ٢٦ إنذارا من قبل مكتب العمل وإدارة شئون البيئة لعدم الالتزام بالنظافة العامة، وتحرير ١٨ محضرا متنوعا بين صحة وأمن صناعي ونظافة بيئة العمل وتموين، كما تم التحفظ على ٢٢ حالة إشغال طريق.هذا وقد شارك في الحملة ممثلون عن "الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة إشغال الطريق".