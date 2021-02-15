مطار القاهرة يسير 180 رحلة دولية وداخلية وتجارية.. غدًا

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، غدًا الثلاثاء، سفر ووصول 19 ألف راكب بمختلف الجنسيات عبر 180 رحلة دولية وداخلية وتجارية، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة.وكان مطار القاهرة الدولي قد حصل خلال الفترة الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات، كما يواصل تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، فضلا عن عمليات التعقيم والتطهير لكل صالات السفر والوصول وقرية البضائع وكل المنشآت التابعة للمطار.وتسعى وزارة الطيران المدني خلال الآونة الأخيرة لزيادة تنشيط الحركة السياحية والركابية والجوية الوافدة إلى المطارات المصرية خاصة السياحية والرئيسية، وتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للوفود الركابية.