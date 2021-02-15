تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر للتهرب من الضرائب لـ5 أبريل

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 5 أبريل المقبل لتقديم ما يفيد على وجه رسمي بالتصالح، ومن المقرر أن تطلع المحكمة على ما يفيد على وجه رسمي بإتمام إجراءات تصالحه مع الجهة المختصة قانونًا.وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016 عن تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى في الجلسة المحددة.