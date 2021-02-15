رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني
الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:42 م
هبه محمدطباعة
شهدت محركات الإنترنت على موقع " جوجل " خلال الساعات الصباحية اليوم الإثنين، على رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني، من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي، وذلك بعد قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الابتدائي 2021، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، تنفيذًا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه القرارات تنفيذًا للإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من العدوى.
وبعد أن ارتفعت عمليات البحث من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي 2021، يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
ولجأت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى النظام الموحد للامتحانات والذي يعتبر فريدًا من نوعة، ونظرًا لتطبيقة لأول مرة في المنظومة التعليمية المصرية، نظرًا لتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، لذلك لجات الحكومة المصرية بإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشاره خوفًا على صحة الطلاب والأهلي من عدوى الفيروس القاتل.
وفي سياق متصل، قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في الفترة الأخيرة عن تأجيل امتحانات الترم الأول لطلاب الفصل الرابع الابتدائي 2021، بحيث يخوض جميع الطلاب فور عودتهم من أجازة نصف العام خلال الشهر الجاري، ولكن أصدر الوزير أمس الأحد قرارات جديدة، والتي تفيد بأجراء امتحان موحد لطلاب الفصل الرابع الابتدائي خلال يوم واحد.
وبعد أن ارتفعت عمليات البحث من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي 2021، يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التانيبعد الكثير من القرارات، أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج استرشادية لطلاب للصف الرابع الابتدائي 2021 للترم التاني، للتدريب عليه قبل أن يخوض الطلاب الامتحان الرسمي، فأنه يمكن للجميع الحصول عليه من خلال الرابط التالي: www.moe.gov.egbooklet_new
ولجأت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى النظام الموحد للامتحانات والذي يعتبر فريدًا من نوعة، ونظرًا لتطبيقة لأول مرة في المنظومة التعليمية المصرية، نظرًا لتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، لذلك لجات الحكومة المصرية بإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشاره خوفًا على صحة الطلاب والأهلي من عدوى الفيروس القاتل.
وفي سياق متصل، قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في الفترة الأخيرة عن تأجيل امتحانات الترم الأول لطلاب الفصل الرابع الابتدائي 2021، بحيث يخوض جميع الطلاب فور عودتهم من أجازة نصف العام خلال الشهر الجاري، ولكن أصدر الوزير أمس الأحد قرارات جديدة، والتي تفيد بأجراء امتحان موحد لطلاب الفصل الرابع الابتدائي خلال يوم واحد.