مصرع 3 بينهم طفل فى حادثين بكفر الشيخ

تسبب حادثان مروريان بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، في مصرع شخصين وطفل، ففي الحادث انقلبت سيارة ملاكي يستقلها شخصان بإحدى طرق مركز الحامول، ما أدى إلي وفاتهما وهما "فتحي السيد عبدالجليل"، 50 عامًا، و"فرج ابراهيم مبروك"، 50 عامًا، وقد تم نقل جثمانهما لمشرحة مستشفي الحامول المركزي.وفي نطاق مركز مطوبس، انقلب توكتوك يستقله عدة أشخاص في إحدى المصارف المائية، مما أدى إلي مصرع طفل ويدعي " محمود الحريري"، 16 عامًا، وقد تم نقل جثمانه لمشرحة مستشفي مطوبس المركزي.وأعلنت مجلس مدينة مطوبس أنه يتم تكثيف البحث حاليًا في المياه عن أشخاص أخرين يحتمل وجودهم في التوكتوك، ومنهم السائق الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن، ولم يعرف أيضًا هل كان هناك أحد مع الطفل أم كان يستقل التوكتوك بمفرده.وتم تحرير محاضر بالواقعتين، وتم تحويلهما للنيابة العامة للمعاينة ومباشرة التحقيقات.