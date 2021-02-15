إزالة مخالفة بناء على قطعة أرض في الشروق

نفذت لجنة الإزالة الفورية، بإشراف المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، إزالة مخالفة بنائية فى مهدها بأحد قطع الأراضى السكنية بالحى الرابع.وتمثلت المخالفة فى تنفيذ سلم بالبدروم بغرض الضم للوحدات السكنيه بالدور الأرضى وتحويل الجراج من خدمى لسكنى، كما صادرت اللجنة مواد وأدوات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.