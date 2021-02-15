تفاصيل مؤتمر دار القديس جيروم بكنيسة شبرا الخيمة

تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مسئول دار القديس جيروم، أُقيم المؤتمر التثقيفيّ لشباب إعدادي وثانوي بكنيسة السيدة العذراء والقدّيس أسطفانوس- شبرا الخيمة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بفيلا الرحمة التابعة لإيبارشية الجيزة، والمسئول عنها الأب مرقص صالح، بحضور رعاة الكنيسة الأب ميخائيل رشدي والأب بولس بباوي.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المؤتمر قائم على المشروع الرعويّ للإيبارشيّة البطريركيّة وهو "كلمة الله"، حيث قام في اليوم الأول نيافة الأنبا توماس بعمل لقاء عن "الوحي والإلهام"، وفي اليوم الثاني قام الدكتور هاني وليم بموضوع "سفر يونان".