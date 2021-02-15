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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تفاصيل مؤتمر دار القديس جيروم بكنيسة شبرا الخيمة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:05 م
مؤتمر دار القديس
مؤتمر دار القديس جيروم
جرجس صفوت
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تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مسئول دار القديس جيروم، أُقيم المؤتمر التثقيفيّ لشباب إعدادي وثانوي بكنيسة السيدة العذراء والقدّيس أسطفانوس- شبرا الخيمة.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بفيلا الرحمة التابعة لإيبارشية الجيزة، والمسئول عنها الأب مرقص صالح، بحضور رعاة الكنيسة الأب ميخائيل رشدي والأب بولس بباوي.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المؤتمر قائم على المشروع الرعويّ للإيبارشيّة البطريركيّة وهو "كلمة الله"، حيث قام في اليوم الأول نيافة الأنبا توماس بعمل لقاء عن "الوحي والإلهام"، وفي اليوم الثاني قام الدكتور هاني وليم بموضوع "سفر يونان".

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