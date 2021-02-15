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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا توما يترأس القداس بكنيسة الأقباط الكاثوليك بكوم غريب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:05 م
الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب
جرجس صفوت
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ترأس صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بمناسبة الاحتفال بالمناولة الاحتفالية لأبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء بكوم غريب.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنع شارك نيافته في الصلاة الأب يوسف فوزي، راعي الكنيسة والأب بطرس طانيوس، راعي كنيسة النجع الغربى.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك يأتي بمشاركة الأب يؤانس صابر، والأخوات الراهبات، وعدد من المؤمنين.

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