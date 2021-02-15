لغياب تدابير الوقاية.. صلاة الجنازة على جثمان البدرى فرغلى تتسبب فى أزمة

حدثت مناوشات بين محافظة بورسعيد ووزارة الأوقاف بسبب إقامة صلاة الجنازة على جثمان البرلماني السابق الراحل، البدري فرغلي، حيث أعلن ياسر البدرى فرغلى، مدير إدارة الشئون القانونية لدى مصلحة الضرائب، عن وفاة والده المناضل العمالي البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات عضو مجلس الشعب الأسبق عن محافظة بورسعيد، ظهر اليوم الإثنين، وأكد أن تشييع الجثمان بعد صلاة العصر من المسجد العباسى ببورسعيد، ليتم دفنه بمقابر الأسرة.وتسبب إعلان صلاة الجنازة في مسجد العباسي في أزمة كبيرة وحرج بين محافظة بورسعيد ووزارة الأوقاف، حيث إن مسجد العباسي غير مطابق لتعليمات لجنة أزمة كورونا بمجلس الوزراء ووزارة الأوقاف، لعدم وجود ساحة كبيرة في المسجد تسع عدد المصلين.والتزمت مديرية أوقاف بورسعيد بتعليمات لجنة أزمة كورونا ووزارة الأوقاف بعدم إقامة صلاة الجنازة بالمسجد، لأنه غير متوافر الشروط، إلا أن الأهالي اقتحموا المسجد وقاموا بتكسير الباب لإقامة صلاة الجنازة.والبدرى فرغلى اُنتخب نائبًا بمجلس الشعب عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي لأكثر من دورة برلمانية، وقدم العديد من الاستجوابات والأسئلة تحت قبة البرلمان، وكان علامة بارزة لأعضاء البرلمان، كما كان مناضلاً عماليًا من الدرجة الأولى طوال حياته، وكرس وقته للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات حتى تمكنوا من الحصول على العلاوات الخمس.