نيافة الأنبا باسيليوس يزور كنيسة مار جرجس بمنسافيس

زار صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كنيسة مار جرجس بمنسافيس بإيبارشية المنيا، حيث كان في استقبال نيافته الأب أشعياء مكرم لبيب، راعي الكنيسة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن تأتي تلك الزيارة في إطار اطمئنان نيافته على الأحوال الرعوية الكنيسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تضمنت الزيارة احتفال نيافة الأنبا باسيليوس بصلاة القداس الإلهي، بمناسبة المناولة الاحتفالية لأبناء وبنات الرعية، وذلك بمشاركة الأب الراعي، وشمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.