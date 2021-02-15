السيطرة على حريق «كشك» بمدينة المستقبل في الإسماعيلية

نجحت قوات الحماية الميدانية بالإسماعيلية في السيطرة على حريق «كشك» بمدينة المستقبل.تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود إخطار باندلاع حريق فى «كشك» فى مدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية الميدانية لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه، قبل امتداده للمنازل المجاورة.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.