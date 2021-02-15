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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع ببنى سويف

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:00 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، بلال حبش نائب المحافظ لحضور اللقاء الختامي لحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع،والتي نفذتها المحافظة برعاية وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من مسؤولى الجهات الشريكة في تنفيذ الحملة من الأوقاف والكنيسة والتأمين الصحي والشباب والرياضة ومركز النيل للإعلام ومديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية والشبابية.

ونقل بلال حبش، تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للمشاركين في الحملة التي نفذتها إدارة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، على مدار 16 يوما، والتي تأتي في إطار إستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والذي تجسد بشكل واضح وملموس من خلال مشاركتها الفاعلة في ثورة 30 يونيو المجيدة وما تلاها من استحقاقات دستورية من انتخابات برلمانية شهدت مشاركة بناءة وتواجدا قويا،واستطاعت المرأة المصرية أن تحتل مكانة لائقة على خريطة الحياة السياسية والبرلمانية.

وأعربت "شيماء كرم" رئيس وحدة المرأة عن تقديرها للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" لدعمه المتواصل لكافة الجهود والفعاليات التي تنظمها الوحدة، مشيرة إلى أن الحملة التي أقيمت تحت"رعاية المحافظ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف القائم على النوع، للمطالبة والتأكيد على أهمية وقف العنف ضد المرأة ووضع تشريعات تجرمه وتعاقب عليه، ووقف كافة أشكال العنف والتمييز ضدها سواء العنف البدني أو النفسي وغيره من المظاهر والسلوكيات المرفوضة

وفي ختام اللقاء تم تكريم عددا من مسؤولى الجهات والقطاعات التنفيذية ممن شاركوا في تنفيذ فعاليات وأنشطة الحملة، حيث قام نائب المحافظ بتسليمهم شهادات تقدير، نظير تعاونهم في تقديم كافة التيسيرات" التي وجه بها المحافظ" لإنجاح الحملة وتسهيل أعمال تنظيم وعقد الفعاليات والمشاركة فيها، موجها لهم الشكر على ما بذلوه من جهود في هذا الشأن.

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