إزالة مخالفة بناء داخل وحدة سكنية فى الشروق

نفذت لجنة الإزالة الفورية، بإشراف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، رصد وإزالة مخالفة بنائية في مهدها بإحدى قطع الأراضي السكنية بالحى الرابع.وتمثلت المخالفة في تنفيذ سلم بالبدروم بغرض الضم للوحدات السكنية بالدور الأرضي، وتحويل الجراج من خدمي إلى سكني، وصادرت اللجنة مواد وأدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.