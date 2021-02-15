الفقى وعزيز يبحثان سبل التعاون لتنفيذ مبادرة تطوير الريف بسوهاج

اجتمع اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وذلك لبحث ومناقشة آليات التعاون بين المحافظة والجامعة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ، اللواء عصام الليثي سكرتير المحافظة واللواء ضياء إبراهيم السكرتير المساعد والدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة.وأوضح "عزيز" أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، سوف تحقق حلم الأجيال القادمة نحو المستقبل في كل محافظات مصر، من خلال النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.وأكد رئيس الجامعة أن مشروع تطوير الريف القومي بمحافظة سوهاج سوف يضم عددًا كبيرًا من القري قرية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار التنمية المستدامة لرفع قدرات البنية الأساسية لهم من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل.وأكد "عزيز" أن الجامعة على أتم الاستعداد للتعاون وتقديم الدعم الكامل للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، وتذليل أي عقبات وتيسير جميع الإجراءات، بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة، للوصول إلى أعلى درجات الاستفادة من خلال تضافر كل الجهود والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في المحافظة.