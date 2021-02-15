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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعرف على مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:51 م
أحمد السبكي
أحمد السبكي
مصطفى دياب - فاتن خديوي - سارة سعودي
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كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، عن أسماء المستشفيات التي ستنطلق فيها منظومة التأمين الصحي الشامب بمحافظة الإسماعيلية.

وقال السبكي، إنه من المقرر بدء مرحلة التشغيل التجريبي من المنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، في 3 مستشفيات، وهي "مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، والمخصص حاليًا للحجر الصحي"، بالإضافة إلى 22 مركز ووحدة صحية منتشرة في مراكز وقرى المحافظة تغطي مختلف التخصصات الطبية لخدمة قاطني الإسماعيلية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن المستشفيات المتبقية والمقرر دخولها المنظومة بمحافظة الإسماعيلية يبلغ عددها 9 مستشفيات، مؤكدًا دخولهم التشغيل بالمنظومة عقب الانتهاء من كافة أعمال التجهيز والتطوير ورفع الكفاءة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وهي مستشفيات "أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية "صدر الإسماعيلية حاليًا"، مركز إعادة التأهيل بالإسماعيلية "مجمع التأمين الصحي حاليًا"، مستشفى جراحات اليوم الواحد بالقصاصين "القصاصين المركزي حاليًا"، التل الكبير المركزي، أبو صوير المركزي، فايد المركزي، القنطرة شرق المركزي، القنطرة غرب المركزي".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تم رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية مع تزويدها بأحدث التقنيات العالمية التى تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج.

وقال بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال التكنولوجيا لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين سيتحقق رضاء المنتفع عن الخدمة، ويكون داعم لها، مشيرًا أن العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ بالمستشفيات بكفاءة ووفق المقاييس العالمية.

وتستعد محافظة الإسماعيلية، لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، في افتتاح رئاسي، خلال ساعات، تأكيدًا لانفراد "الدستور" قبل أيام.

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