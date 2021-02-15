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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة الوادى الجديد» تنظم دورة تدريبية عن إنتاج الحرير وزراعة أشجار التوت

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:44 م
دورة تدريبية عن إنتاج
دورة تدريبية عن إنتاج الحرير
محمد مهدي
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نظمت مديرية الزراعة بالوادى الجديد بالتعاون مع نقابة الزراعيين وشركتى أجرو فالى للاستثمار ومزارع الواحات لإنتاج الحرير، دورة تدريبية حول زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعي لدعم مسيرة التنمية وتحقيق العائد الاقتصادى ضمن جهود الدولة المبذولة لإعادة إحياء الصناعة المحلية والمشروعات القومية طبقًا لتوجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع محافظ إقليم الوادى الجديد لنشر الوعى الثقافى وتدريب الكوادر الشبابية، وسط إجراءات احترازية مشددة بقاعة سيد سيف فى الفترة من 15 إلى 17 الشهر الجاري.

وشهد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، يرافقه الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة والمهندس عبدالحكم جبالى رئيس مركز ومدينة بلاط أفتتاح أول أيام الدورة التدريبية بمشاركة 170 شابًا وفتاة وقدامى المزارعين من أبناء مدينة موط والقرى المجاورة، بحضور الدكتور أسامة غازى رئيس مركز بحوث الحرير سابقا، والمهندس عبداللطيف عبدالوهاب متخصص فى زراعة وتطعيم أشجار التوت والمهندس محمد عبدالوهاب مساعد المحافظ لمشروعات الحرير والصوب الزراعية بالمحافظة.
قال المهندس محمد عبدالوهاب مساعد المحافظ لمشروعات الحرير والصوب الزراعية، إن المحافظة نجحت خلال الأشهر الماضية فى إحياء أحد أهم المشروعات التى تعرضت للاندثار على مدار سنوات من التراجع وضعف الإنتاج، التى كانت أكثر شهرة وانتشارًا منذ ظهورها في ربوع محافظات مصر ومنافسة الأسواق، مشيرًا إلى أن المحافظة أصبحت تمتلك 33 مشروعًا على مساحة 2500 فدان بينها 300 جرى تخصيصها لزراعة أشجار التوت وإنشاء المعامل والمزارع وتشغيل ماكينات الحل والتسويق، أبرزها مشروع قرية أسمنت على مساحة 50 فدانًا والمعصرة بمدينة الداخلة وباقي المراكز تباعا.
وعبر الدكتور أسامة غازى رئيس مركز البحوث سابقًا فى كلمته عن سعادته وتقديره لما يلمس من اهتمام القيادة التنفيذية بتقديم الدعم والتيسيرات لتنفيذ مشروعات تضم وحدات إنتاج الحرير وتربية دودة القز على أوراق شجر التوت، مشيدًا بمستوى تنظيم الدورات التدريبية التى تم عقدها بمراكز الخارجة والداخلة والحضور المتميز من قبل جميع الفئات والأعمار لاكتساب الخبرات النظرية والعملية فى هذا المجال، مشددًا على ضرورة استقدام شتلات موثوقة المصدر لضمان مستوى الإنتاج مع الالتزام بالمتابعة الإشرافية والاسترشاد بنماذج نجحت فى تحقيق أهدافها بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المختصة.

وفى نفس السياق، أوضح الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة أن القيادة المحلية تسعى دائمًا إلى التنسيق المستمر مع القطاع الزراعي، بهدف إقامة الندوات العلمية والدورات التدريبية التي تخدم المزارعين والمجتمع والسوق المحلية وتوفر فرص عمل للشباب بشكل متكامل أقل تكلفة وأكثر إنتاجًا.

وتابع أن إنتاج الحرير من المشروعات الجديدة والواعدة بالمحافظة التى نسعى إلى التوسع بها بهدف توفير فرص عمل مناسبة، وتحقيق إنتاجيات من الحرير الطبيعي ذي العوائد المرتفعة في ظل نجاح التجربة بمركز الداخلة، والبدء في مشروع لزراعة أشجار التوت بكل قرى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

من جانبه أشار الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إلى أن الدورة فى أول أيامها بمركز الداخلة تضمنت شرحًا تفصيليًا لأهداف مشروع زراعة أشجار التوت، وتربية ديدان القز لإنتاج الحرير وطرق زراعة ورعاية أشجار التوت، بالإضافة إلى توضيح كيفية تطعيم الشجر، ونظم الزراعة، وتربية الأشجار بنظام قبضة اليد، وطرق التسميد، وخدمة أشجار التوت، وتربية ديدان القز، والأدوات اللازمة للتربية، وخطوات التربية، والأمراض التي تصيب ديدان الحرير.

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