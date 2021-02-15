رئيس مدينة سيوة يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموجة الطقس السيء

شهد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الاثنين، اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية الخاصة بمجلس المدينة، ومركبات الحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف، والصرف الزراعي.وأكد رئيس مدينة سيوة على استعداد جميع المركبات وجاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ بنطاق المركز وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد لمجابهة الازمات خلال موجة الطقس المتوقعة، والجاهزية للتعامل الفوري مع أي طوارئ.