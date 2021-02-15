«الشريف» يلتقي مثقفي الثغر بشأن أزمة «أتيليه الإسكندرية»

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، مثقفي الإسكندرية وذلك للاستماع إلي مطالبهم بشأن أزمة "أتيليه الإسكندرية " التي أثيرت في الآونة الأخيرة بعد صدور الحكم القضاء بإخلائه، مشيرًا إلى أن المحافظة هي بيت لكل السكندريين، وأي مشكلة تؤرق الشارع السكندري هي ضمن أولوياته،جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رفيق خليل، رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية، ولفيف من أعضاء مثقفي الإسكندرية.وأكد المحافظ على احترام أحكام القضاء المصري العادل، وهو ما يحتم ضرورة السعي إلي وضع حلول قانونية مناسبة لجميع الأطراف بما يضمن الحفاظ علي "أتيليه الإسكندرية" نظرا لأهميته التراثية، والثقافية، والعلمية لدي مثقفي الإسكندرية، ومراعاة عدم المساس بحقوق المالكين.ووعد المحافظ مثقفي الإسكندرية ببحث مطالبهم، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأتيله من وزارة الثقافة، ووزارة الآثار، ووزارة التضامن الاجتماعي لحل هذه الأزمة.