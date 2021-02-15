غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

يستضيف ArtTalks معرض استعاري بعنوان "Deepest within" يجمع بين الأعمال الفنية للفنانة مريم فريد في ترنيمتها الثالثة للرشاقة المذهلة على اللورق والمنحوتات التي تقدمها إنجي البوليني في معرضها الأول غدا الثلاثاء.مريم فريد (1986) تخرجت من كلية الآداب جامعة حلوان 2006، تستخدم مريم الورق والقاطع لإنشاء أعمال فنية ملونة ومعقدة للغاية تحير العقل.على عكس معظم الرسامين أو الفنانين، فإن أهم الأدوات في عملها ليست فقط فرش الرسم ولكن الإبر والقواطع.إنجي البوليني (1993) تخرجت عام 2016 من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية قسم النحت.- شاركت فى عدة معارض جماعية ومسابقات فنية منها: صالون الشباب الرابع والعشرين 2013، ومسابقة فنون الشباب بمركز الحرية للإبداع الدورة الثانية، ومسابقة الفنون بالجامعة للنحت والرسومات، ورشة عمل الرؤية والهوية بمتحف محمود سعيد، ورشة العمل السنوية المشتركة - نحت الجرانيت، 2015. مسابقة الفنون الجميلة بمركز الحرية للإبداع، الدورة الثالثة، 2016. معرض ArtNest Group في ArtTalks معرض الصور 2020.