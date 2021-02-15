موقع وزارة التربية والتعليم.. نماذج استرشادية للصف الأول والثاني الثانوي

يبحث طلاب الصف الأول الثانوي و الصف الثاني والثانوي عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، وذلك عقب إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن عدم وجود نيه لتأجيل امتحانات نصف العام او استبدالها بأبحاث، ولكن سيتم عقد امتحان إلكتروني للفصل الدراسي الأول للمواد الأساسية في لجان بالمدرسة.

موقع وزارة التربية والتعليم .. رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الأول الثانوي و الصف الثاني الثانوي

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي و الصف الثاني الثانوي خلال شهر فبراير فلا يوجد امام طلبة وطالبات المرحلة الثانوية سوى اسبوعان فقط لمراجعة المناهج للحصول على أعلى الدرجات في امتحانات نصف العام 2021.

وللحصول على النماذج الاسترشادية يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم واختيار نماذج الصف الأول والثاني الثانوي او الضغط على الروابط التالية للذهاب مباشرة

نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي

نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي

يجد الطالب قائمة بالمواد التي سوف يتم اداء امتحان الفصل الدراسي الأول بها

نموذج إسترشادى لمادة اللغة العربية

نموذج إسترشادى لمادة اللغة الإنجليزية - لغة أولى

نموذج إسترشادى لمادة اللغة الإنجليزية - لغة ثانية

نموذج إسترشادى لمادة اللغة الألمانية

نموذج إسترشادى لمادة اللغة الإيطالية

نموذج إسترشادى لمادة اللغة الأسبانية

نموذج إسترشادى لمادة اللغة الفرنسية - لغة أولى

نموذج إسترشادى لمادة اللغة الفرنسية - لغة ثانية

نموذج إسترشادى لمادة الرياضيات باللغة العربية

نموذج إسترشادى لمادة الرياضيات باللغة الإنجليزية

نموذج إسترشادى لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية

نموذج إسترشادى لمادة الأحياء باللغة العربية

نموذج إسترشادى لمادة الأحياء باللغة الإنجليزية

نموذج إسترشادى لمادة الأحياء باللغة الفرنسية

نموذج إسترشادى لمادة الفيزياء باللغة العربية

نموذج إسترشادى لمادة الفيزياء باللغة الإنجليزية

نموذج إسترشادى لمادة الفيزياء باللغة الفرنسية

نموذج إسترشادى لمادة الكيمياء باللغة العربية

نموذج إسترشادى لمادة الكيمياء باللغة الإنجليزية

نموذج إسترشادى لمادة الكيمياء باللغة الفرنسية

نموذج إسترشادى لمادة التاريخ

نموذج إسترشادى لمادة الجغرافيا

نموذج إسترشادى لمادة مبادئ التفكير الفلسفى

نظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية

أعلن وزير التربية والتعليم أنه سيتم تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي، كما سيتم عقد اختبار شهري "مارس، أبريل ومايو" إلكتروني لمختلف المواد من المنزل.