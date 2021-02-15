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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالشيوخ: إلغاء الإعفاء الضريبى للنواب يحقق العدالة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:09 م
المهندسة غادة لبيب
المهندسة غادة لبيب
سعيدة عامر
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رحب علاء جاد، عضو مجلس الشيوخ، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، بإقرار مجلس النواب اليوم مادة إلغاء الإعفاء الضريبي على المكافأة الشهرية التي يتقاضاها نواب الشيوخ، وإخضاعها للضرائب، مشيرًا إلى أن النائب يتقاضى 5000 جنيه، ولن يضير أي من النواب تحقيق مبدأ العدالة الضريبية كما أنه سيزيل اللغط الدائر حول الامتيازات التي يحصل عليها النواب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ لـ"الدستور"، أن تعديل المادة لمادة 284 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي كانت تنص على أن "تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها،. سيتبعه كذلك تعديل للائحة مجلس النواب وفقًا للدستور، وهو أمر مرحب به من النواب بشكل عام.

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