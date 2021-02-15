كولومبيا تستعد لاستقبال أولى شحنات لقاح كورونا نهاية الأسبوع

تستعد كولومبيا لاستقبال أولى شحنات لقاح "كورونا"، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، والتي تتضمن 50 ألف جرعة لقاح من إنتاج شركة "فايزر"، من أصل عشرة ملايين جرعة متفق عليها مع الشركة.ووفقا لما أوردته الصحف الوطنية الكولومبية، اليوم الاثنين، تعمل وزارة الصحة والسلطات المحلية على إطلاق خطة تطعيم موسعة تشمل 35 مليون شخص من سكان البلاد، البالغ عددهم 50 مليون نسمة، قبل نهاية العام.وذكرت وزارة الصحة الكولومبية أنه من المتوقع أن يصل المزيد من الجرعات خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أنه من المتوقع أيضا وصول لقاحات أخرى ضمن مبادرة "كوفاكس" خلال شهر فبراير الجاري.وأضافت الوزارة أن منتسبي الرعاية الصحية في الصفوف الأولى، بالعاصمة بوجوتا ومقاطعتي أنتيوكيا وفالي ديل كاوكا، سيتلقون اللقاحات أولا، ومن المقرر أن تتلقى بوجوتا ما يقرب من 13 ألف جرعة، بينما تتلقى مقاطعة أنتيوكيا 6570 جرعة، ومقاطعة فالي ديل كاوكا 5184 جرعة.وأشارت إلى أن كبار السن، ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر، مشمولون ضمن المجموعة ذات الأولوية القصوى لخطة التطعيم الوطنية الحكومية.