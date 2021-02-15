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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيف نجحت الدولة فى ملف التحول الرقمى للتعليم؟

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:05 م
التعليم عن بعد
التعليم عن بعد
طارق عتمان
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتيسير على أولياء الأمور والطلاب أثناء الفصل الدراسي ومنحهم حرية اختيار الحضور من عدمه او الاعتماد على منظومة التعليم عن بعد من المنزل، والتي نفذتها الدولة، لتكون الخيار البديل، مع التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للطلاب الذين سيتوافدون على المدارس بدءا من يوم 28 فبراير حتي انتهاء العام الدراسي.

كما كلف الرئيس السيسسي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الإسراع والانتهاء من مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، وفي هذه السطور ترصد "الدستور" جهود الدولة في رقمنة وميكنة منظومة التعليم في مصر وأبرز الخطوات المقبلة.

◄ رقمنة 27 جامعة بـ4.7 مليار جنيه

بداية كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن مشروع رقمنة التعليم ضمن أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مشتركا وكاملا بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لتنفيذ مشروعات رقمنة العملية التعليمية بجناحيها المدارس والجامعات مشيرا إلى أنه جار ميكنة ورقمنة 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر خلال العام الجاري بتكلفة 4.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى 4 جامعات أهلية أخرى تشمل جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين وجامعة المنصورة الجديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

◄ منظومة الامتحانات الرقمية

وقال الوزير في تصريحات لـ " الدستور" إنه جار تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية في الجامعات الحكومية بتكلفة مليار جنيه وميكنة المستشفيات الجامعية بتكلفة 2 مليار جنيه، ويجرى العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع فى 73 مستشفى فى 11 جامعة، والتي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وتسهيل الخدمات على المريض وتتبع الأصول والحفاظ عليها والتحرر من العمل الورقي والاستخدام الأمثل للغرف وتتبع معدات المستشفى وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات، مشيرا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمى للجامعات المصرية ورقمنة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الوزير أن مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تشمل إقامة الحرم الجامعي الذكي، من خلال تدريب فرق العمل بالجامعات الحكومية وإجراء الاختبارات الإلكترونية وجار إنشاء بنوك الأسئلة وتدريب أعضاء هيئة التدريس علي إعداد الأسئلة وإنشاء المنصات والبوابات الإلكترونية، والتي تتمثل في البوابة الموحدة للجامعات وفى تطوير البنية التحتية، والذي يقوم على مبادرة توفير أجهزة حاسب لطلاب الجامعات ووسيلة اتصال بالإنترنت وتطوير النظم والتطبيقات، من خلال تفعيل نظام إدارة التعلم داخل الجامعات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها الطلاب على مسار حياتهم داخل الجامعات.

وأكد الوزير أنه جار توريد وتركيب أجهزة وبرامج لعدد 38 مركز اختبارات إلكترونية في 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر وتوريد وتركيب أجهزة وبرامج لمركز المعلومات الرئيسي والاحتياطي وتوريد البرامج الخاصة بالامتحانات وبنوك الأسئلة لخمس حزم برامج موزعة على أربعة قطاعات للجامعات وقطاع مركزي للبنك الموحدومن المقرر تشغيل تطبيقات الاختبارات والتكامل مع أنظمة المعلومات بالجامعات لعقد الاختبارات الإلكترونية في إبريل المقبل.

وقال الوزير إن الشبكة جاهزة لاجراء الامتحانات الإلكترونية من خلال التابلت التعليمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، سواء من المدرسة أو المنزل بعد توصيل جميع مدارس الثانوية العامة بالإنترنت فائق السرعة، مشيرا إلى أن الاختبارات ستشمل مرحلة الثانوية العامة للنقل وامتحانات الثانوية العامة، سواء التجريبية في أبريل المقبل أو نهاية العام الدراسي.

وأشاد الوزير باهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات مصر الرقمية، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو القطاعات الأخرى وميكنة الخدمات الحكومية مؤكدا على الاعتماد على برامج تدريب لطلاب والمدرسين على التطبيقات الجديدة وأيضا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتطبيق التعليم عن بعد وتوفير جميع الخبرات اللازمة لتفعيل المنظومة خلال العام الجاري.

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