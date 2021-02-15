مواصلة تنفيذ مجموعات التقوية لطلاب الوادي الجديد

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، على مواصلة التعليم الفنى فى تنفيذ مجموعات التقوية لطلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى بجميع الإدارات التعليمية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.يأتى ذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من ذوى الخبرات بجميع المواد.وشهدت مجموعات التقوية لطلاب التعليم الفنى بإدارة الداخلة، تفاعل متميز للطلاب من طرح الأسئلة والاستفسارات حول المحتوى الدراسى وتم الرد عليها على الفور، حيث لاقت مجموعات التقوية استحسان أولياء الأمور والطلاب.