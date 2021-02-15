مجلس وزراء البحرين يُدين استهداف مطار أبها السعودي بشكل ممنهج

أعرب مجلس وزراء البحرين، عن استنكار وإدانة المملكة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بالطائرات المفخخة بشكل متعمد وممنهج، ما يعرض حياة الآمنين والمنشآت المدنية الحيوية للخطر.وأكد مجلس الوزراء البحريني خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن الاعتداءات الأخيرة لمليشيا الحوثي تجاه المملكة، تعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني"، كما جدد المجلس موقف مملكة البحرين المساند والداعم للمملكة في تصديها لهذه الاعتداءات الإرهابية الخطيرة.كما قدم مجلس الوزراء البحريني، عن تهنئته لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى كوكب المريخ، واعتبره المجلس إنجازًا تاريخيًا يؤكد ما وصلت إليه دولة الإمارات من مستويات متقدمة ومكانة متميزة في استكشاف الفضاء.وهنأ مجلس الوزراء، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، مؤكدًا المضي قدمًا في تحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن المالي بما يخدم توجهات المرحلة،ن خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا على المستوى العالمي.