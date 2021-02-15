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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدي لوزا يشارك في مؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل الخمس بتشاد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:39 م
حمدي لوزا
حمدي لوزا
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يشارك السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، في الدورة العادية السابعة لمؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل الخمس G5 في العاصمة التشادية ندجامينا، التى تنطلق فى وقت لاحق اليوم الإثنين وذلك بحضور ممثلي الشركاء من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان صحفى اليوم- إن المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، سيشهد انتقال رئاسة التجمع من موريتانيا إلى تشاد وتقييم نتائج التعاون في مواجهة الإرهاب ودفع جهود التنمية وكذا تجاوز آثار جائحة كورونا خلال الفترة القادمة.

وأشارات الوزارة إلى أن مصر تعد شريكًا هامًا لدول الساحل التي تربطها بها علاقات تاريخية، وتساهم في بناء قدرات هذه الدول في المجالات المدنية والعسكرية، كما تساهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.

كما استضافت مصر اجتماعًا لرؤساء أركان دول الساحل الخمس في فبراير ٢٠٢٠.. ويساهم مبعوثو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمنح الدراسية المخصصة لهذه الدول في مواجهة انتشار الفكر المتطرف بين الشباب، كما تساهم عدة وزارات وشركات مصرية في تنفيذ مشروعات وتقديم مساعدات لهذه الدول.

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