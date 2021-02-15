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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يسلم الميداليات والكأس للفائز بدورى مراكز الشباب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:53 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ختام بطولة دوري مراكز الشباب الموسم الحالي بنسخته الثامنة، بين مركز شباب كفر مجر، ومركز شباب كفرالشيخ على ملعب نادى سخا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي فاز فيها مركز شباب كفرالشيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وصبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب.

وسلم محافظ كفر الشيخ ميداليات المركز الثالث لفريق مركز شباس الملح، والمركز الثاني لمركز شباب كفر مجر، وميداليات المركز الأول لفريق مركز شباب كفر الشيخ، كما كرم حكام المباراة والمراقبين، مقدمًا التهنئة لفريق مركز شباب كفرالشيخ والذي سيمثل المحافظة في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن دوري مراكز الشباب مر بمراحل عديدة، أولاها التصفيات التمهيدية بمشاركة 119 مركز شباب على 15 ملعبًا بمشاركة ما يزيد على 2300 لاعبًا، وتم تصعيد 24 فريقًا لخوض مباريات بطولة الدوري، ليسجل هذا الموسم 136 مباراة بعدد أهداف 503 أهدف صحيحة، حقق به فريق كفر مجر أقوى هجوم، وكفر الشيخ أقوى دفاع، شارك به 408 حكام مباراة.

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